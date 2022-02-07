NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya-Ukrayna krizine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Rusya ve Ukrayna krizine ilişkin arabuluculuk teklifi yapmış ilk görüşmeyi de Ukrayna ile yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul edilmesi halinde arabuluculuk girişimini sürdüreceğini ve Rus ve Ukraynalı lideri Türkiye'de buluşturmak istedğini söylemişti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg görüşmede Rusya'nın Ukrayna çevresinde konuşlanmasının ele alındığını belirtti.

Stoltenberg, "Kendisine siyasi bir çözüm bulmak için aktif desteği ve kişisel katılımı için teşekkür ettim. Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü desteği memnuniyetle karşılıyoruz. NATO diyalog için her zaman hazır." ifadelerini kullandı.