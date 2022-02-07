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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nu görevden alındı! Kent günlerce elektriksiz kaldı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nu görevden alındı! Kent günlerce elektriksiz kaldı

Elektirik kesintileri nedeniyle karanlığa gömülen Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu görevden alındı. İçişleri Bakanlığı kararında gerekçe ne gösterildi?..

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Yoğun kar yağışı sonrasında Isparta'da baş gösteren 88 saatlik elektrik kesintisiyle başlayan süreçte yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Vali Ömer Seymenoğlu’nu geçici olarak görevden aldı.

Vali Seymenoğlu’nun aynı zamanda koronavirüs olması görevden almaya gerekçe yapıldı. İçişleri Bakanlığı, Seymenoğlu’nun yerine vali yardımcısı görevlendirilmek yerine Merkez Valisi Osman Kaymak’ı geçici görevle Isparta’ya gönderdi.

Kaymak daha önce Tunceli ve Samsun’da valilik yapmış, 2020’deki kararnameyle merkeze çekilmişti.

Isparta'ya elektriği kim veriyor? Sözlerini tutmadılar...

Isparta’da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışının ardından günlerce süren eektrik kesintisiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Isparta'da elektrik dağıtım işini Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) yapıyor. AEDAŞ'ın sahipleri ise Mehmet Cengiz'in patronu olduğu Cengiz Holding ile Koloğlu Ailesi'nin patronajındaki Koloğlu Holding'in 'Kolin' şirketi...
İsmail Saymaz, "Isparta'yı da içine alan Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 2013'te özelleştirilirken, ihaleyi kazanan Cengiz ve Kolin ortaklığı, teknolojik yatırım sözünü verdiği halde hatları yer altına indirmedi." bilgisini paylaştı.

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