Vatandaşın tablosu kapkara! Ekonomi daha da kötü olacak

Toplumunun yarısının hane gelirlerine yönelik görüşleri de çok olumlu değil | Bireylerin yüzde 54’ü son 12 ay içinde hane gelirlerinin azaldığını belirtirken önümüzdeki bir kaç ay içindeki kendi kişisel ekonomilerine yönelik beklentileri de olumlu değil. Önümüzdeki birkaç ay içinde kişisel ekonomilerin daha da kötü olacağını belirtenlerin de oranı yüzde 57. Geleceğe yönelik kişisel ekonomilerinin daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 6