Vatandaşın tablosu kapkara! Ekonomi daha da kötü olacak
Ipsos araştırmasına katılan her 10 kişiden 9’u için ekonomi en önemli problem, vatandaşların yüzde 55'i elektrik giderlerinin kendilerini çok zorladığını açıkladı. 10 kişiden 6'sı gelecekte daha da kötü olacağını düşünüyor.
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü araştırmasına göre vatandaşların yüzde 55'i elektrik giderlerinin kendilerini çok zorladığını belirtti. Her 10 kişiden 9’u için de ekonomi en önemli problem. Elektrik giderlerinin yanı sıra vatandaşları zorlayan diğer gider kalemleri giyim, doğalgaz, ev temizlik ve gıda ürünleri olarak öne çıktı.
Toplumun çoğunluğu market alışverişlerinde harcamalarını azaltmaya çalışıyor | Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 66'sı market alışverişlerinde asgari ihtiyaçlarını karşılamaya ve gerekirse bazı kategorilerden vazgeçerek harcamalarını minimumda tutmaya çalışırken yüzde 24’ü de tükettikleri ürünleri daha ucuza mal etmenin yollarını arıyor.
Toplumunun yarısının hane gelirlerine yönelik görüşleri de çok olumlu değil | Bireylerin yüzde 54’ü son 12 ay içinde hane gelirlerinin azaldığını belirtirken önümüzdeki bir kaç ay içindeki kendi kişisel ekonomilerine yönelik beklentileri de olumlu değil. Önümüzdeki birkaç ay içinde kişisel ekonomilerin daha da kötü olacağını belirtenlerin de oranı yüzde 57. Geleceğe yönelik kişisel ekonomilerinin daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 6
Toplumun çoğunluğu Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun iyi olmadığını düşünüyor | Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun iyi olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 81. Ekonominin iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 3.