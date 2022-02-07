Meteoroloji, AKOM, İBB'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da fırtına etkili olacak hızı saatte 85 km’ye çıkacak

Meteoroloji'nin son dakika hava raporu tahminlerine göre, Türkiye Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesi ve İstanbul için turuncu kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, fırtınanın çarşamba gününe kadar sürmesi beklendiğini belirtti. Öte yandan AKOM da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının yarın kuzeybatı kesimlerde, çarşamba günü iç kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği, ancak perşembe gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji, İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege’de öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarısına göre fırtananın saatteki hızının yer yer 60-80 kilometreyi bulması bekleniyor.

AKOM'dan uyarı geldi

AKOM'dan yapılan açıklamada ise İstanbul'un bu akşamdan itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği kuvvetli sağanak geçişlerinin olacağı bildirildi. Açıklamada " Yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önemlidir" denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Tedbiri elden bırakmayalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kıymetli hemşehrilerim, #Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre #İstanbul’da yarın kuvvetli #rüzgar ve #fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım " dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun: Fırtınanın hızı saatte 85 km’ye kadar çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, da sosyal medya hesabından şu şekilde açıklama yaptı:

"İstanbul bu akşam saat 18:00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km’ye kadar çıkacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek."