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Bu ilçenin nüfusu 51 ilden fazla! Türkiye’nin 9. İstanbul’un 3. büyük ilçesi oldu

Bu ilçenin nüfusu 51 ilden fazla! Türkiye’nin 9. İstanbul’un 3. büyük ilçesi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; kozmopolit bir yapısı bulunan Bağcılar’ın nüfusu 7 bin 145 artarak 744 bin 351 oldu. Yeni nüfusuyla 51 ili geride bırakan Bağcılar, ilçeler arasında ise Türkiye’de 9. İstanbul’da ise 3. sırada yer aldı.

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Değişik uluslardan ve yörelerden insanları bir arada barındıran Bağcılar’da da değişim yaşandı. İlçenin bir önceki sayımda 737 bin 206 olan nüfusu bu sene 7 bin 145 artarak 744 bin 351’e çıktı. Nüfusun 378 bin 73’ünü erkek, 366 bin 278’ini ise kadınlar oluşturuyor. Bu sayı yüzde olarak ise tabloya yüzde 50,79 erkek, yüzde 49,21 kadın şeklinde yansıyor.

Yeni verilerle birlikte yurt genelinde ilçeler arasında Türkiye’de 9. sırada olan Bağcılar, İstanbul’da ise 3. sırada yer alıyor. Öte yandan 81 ilin nüfus sıralamasında 30 büyükşehirden sonra gelen Bağcılar’ın nüfusunun 51 ilden daha fazla olduğu görüldü. Nüfusun kentsel dönüşüm nedeniyle artış gösterdiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: “İstanbul’un merkezi konumundaki ilçemiz, kentsel dönüşüm sonucu oluşan modern ve kaliteli yaşam alanlarıyla çok talep gören bir yer haline geldi. Biz de belediye olarak vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti sunmaya devam ediyoruz” dedi.

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