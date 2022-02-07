Bu haftaya dikkat! 'Devreye girebilir' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: İşte 2022 burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner bugünle ilgili yorumu şu şekilde: Bugün AY tüm gün BOĞA burcunda seyahat edecek; Yediklerimizi-öğünlerimizi abartmaya eğilimli olabiliriz. Hamur işlerinden en uzak durulması zamanlar, kilo alma zamanları çünkü. Günün ana teması sessizlik, sakinlik, huzur olacaktır. Dinlenmek, tembellik yapmak için ideal bir gün. Yaşamımızda sağlam olmasını istediğimiz adımları atmak için harika bir gün. Üretime geçmek, iş-proje üretmek için süper bir gün, yalnız ağır hareket edebiliriz.