Bu haftaya dikkat! 'Devreye girebilir' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: İşte 2022 burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova 7 Şubat 2022 burç yorumlarını yazdı. Tutulma noktaları ve burç seyahatiyle ilgili önemli uyarılarda bulundular.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner bugünle ilgili yorumu şu şekilde: Bugün AY tüm gün BOĞA burcunda seyahat edecek; Yediklerimizi-öğünlerimizi abartmaya eğilimli olabiliriz. Hamur işlerinden en uzak durulması zamanlar, kilo alma zamanları çünkü. Günün ana teması sessizlik, sakinlik, huzur olacaktır. Dinlenmek, tembellik yapmak için ideal bir gün. Yaşamımızda sağlam olmasını istediğimiz adımları atmak için harika bir gün. Üretime geçmek, iş-proje üretmek için süper bir gün, yalnız ağır hareket edebiliriz.
Koşullarımızı, kendimizi pekte riske atmayı tercih etmeyeceğimiz bir gün. Para ile ilgili konuları halletmek, para kazanmak için süperella bir gün. Zam istemek içinde keza öyle. Boğaz bölgesi hassastır, tutulma, ses kısıklığı, boğaz ağrıları, şişlikler, iltihaplara dikkat. İlişkileri sağlamlaştırmak, gelecek planları yapmak için çok uygun bir gündür.
Sabır ve dayanıklılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansımız daha da yüksektir. Ay Boğa burcunda yüceldiği için oldukça keyfe ve hazlara, yemeye içmeye yönelik arzular içinde olacağız. Sakin, dingin, ayakları yere basar bir ruh halinde kendimizi şımartmak isteyebiliriz. Tatlı ve hamur işlerinin zevkle tadının çıkarılabileceği bu gün hepimiz bir parça usta şef , ağzının tadını bilen bir gurme kesilebiliriz.
Ay Boğa günlerinde kişiler genellikle pratik ve somut bir bakış açısıyla durumları ele alabilir. Paranın değerini biliriz ve paramızın karşılığını almak isteriz.