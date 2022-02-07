AÖF kayıt yenileme tarihleri 2022 AÖF kayıt yenileme ücreti kaç para?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çalışma takvimine göre 2021-2022 ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme süreci 7 Şubat günü başlıyor ve AÖF kayıtları için son gün 18 Şubat olacak. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, harç ücretleri ne kadar?

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Eğitim hayatına açıktan devam eden öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. 7 Şubat günü başlayan kayıt yenilme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme süreci ise 18 Şubat'ta son bulacak. İşte, bölümlerin harç ücretleri...

AÖF kayıt yenileme ne zaman:

Öğrenciler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ile 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.



AÖF kayıt yenileme nasıl olur:

Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecekler.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

AÖF harç ücretleri 2022

Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit ₺320,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit ₺495,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺350,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺110,00 ilave edilecektir.

Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺150,00 ilave edilecektir.

AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir:

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında;

Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Şubat 2022 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.