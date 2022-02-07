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'Hiç kimse bize söylemedi, şeflerden öğrendik' diyen Yemeksepeti Banabi kuryeleri eylemde! Bize dayatılan...

'Hiç kimse bize söylemedi, şeflerden öğrendik' diyen Yemeksepeti Banabi kuryeleri eylemde! Bize dayatılan...

Çevrimiçi yemek siparişi hizmeti veren Yemek Sepeti ve Banabi kuryeleri, 'düşük zam' gerekçesiyle şirketin Levent'te bulunan binası önünde gerçekleştirdikleri eylemlerine 7’nci günde de devam etti.

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Çevrimiçi yemek siparişi hizmeti veren Yemek Sepeti ve Banabi kuryeleri, 'düşük zam' gerekçesiyle şirketin Levent'te bulunan binası önünde gerçekleştirdikleri eylemlerine 7’nci günde de devam etti. Saat 12.00 itibarıyla bina önünde toplanmaya başlayan kuryelerin sayısı her geçen dakika arttı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi altına aldığı Yemeksepeti binasının önüne gelen kuryeler, zor koşullar altında çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını dile getirdi. Kuryeler bir araya gelip sloganlar atarak, şarkılar söyleyerek "düşük zammı" eleştirdi.

Kendilerine destek olmak üzere alana herkese teşekkürlerini ileten kurye Gültekin Çardaklı, “Biz bugün yedinci günümüzdeyiz. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Bize dayatılan bu sefalet ücretini kabul etmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Yanımızda olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız” dedi.



"Bu hakkı bize Türkiye Cumhuriyeti verdi"
Eylemlere katılan Yemeksepeti depo sorumlusu Cumhur Kemal Tepe ise “Ümraniye Tatlısu depo çalışanıyım. Buraya malumunuz 4 bin 250 TL devletimizin bize verdiği maaş üzerine bir kuruş bile koymadan, bize açıklama bile yapmadan bunu şeflerden öğrendik. Hiç kimse bize söylemedi. 4 bin 250 TL olmuş dediler. Görüyorsunuz burada günlerdir direniyoruz. Hiç muhatap yok. Biz aileydik, bu duruma itiraz ettiğimiz için buraya geldik. Yemeksepeti’nden talebimiz 5 bin 500 TL maaş artı yan haklarımız. Onun dışında bir de sendikamızı istiyoruz. Bu hakkı bize Türkiye Cumhuriyeti verdi. Onlar Türkiye Cumhuriyeti’nden büyük değil. Biz bu hakkı alacağız. Versinler artık bu hakkı. Bizi ciddiye alana kadar biz buradayız” diye konuştu.

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