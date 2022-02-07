AK Parti Sözcüsü Çelik'ten '7 Şubat MİT kumpası' paylaşımı: Her türlü bedeli ödemeye her an hazırız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasının 10. yıl dönümünde yayınladığı mesajda "Milli egemenliği korumak için her türlü bedeli ödemeye her an hazırız" dedi.

Abone ol

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"nın üzerinden 10 yıl geçti.

Kumpasın yıl dönümüne ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 7 Şubat. FETÖ’nün MİT Müsteşarı Sn Hakan Fidan’ı hedef alarak, Sn Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve meşru Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne dönük darbe girişiminin 10. yıl dönümü. 7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz.

7 Şubat darbe girişimi, karanlık örgüt FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar ülkemizin milli güvenliğini ve egemenliğini hedef alan bir dizi terör faaliyetinin ilk halkasıdır.

FETÖ, 7 Şubat’ta ve sonrasında MİT'e ve devletin diğer kurumlarına yönelik operasyonlarıyla Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politika geliştirme kabiliyetini hedef almıştır. Türkiye düşmanlarının maşası, Türkiye düşmanı projelerin aracı olduğunu ortaya koymuştur.

7 Şubat darbe girişimi, Sn Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde başarısız olmuştur. Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu liderlik ile Türkiye’nin ulusal güvenliğine dair tavizsiz duruşunu göstermiştir.

Cumhurbaşkanımızın o gün tüm terör örgütlerine verdiği mesaj açıktır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Milli egemenliği korumak için her türlü bedeli ödemeye her an hazırız.

Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Sn Cumhurbaşkanımız

Erdoğan liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.