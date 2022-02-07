AK Parti'li Bülent Turan'dan Hüda Kaya'ya tepki: Bir vekil müsveddesi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında skandal paylaşımlarda bulunan eski yüzücü Derya Büyükuncu ve HDP'li Hüda Kaya'ya tepki gösterdi.

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Çanakkale Memur-Sen İl Başkanlığını ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, burada yaptığı açıklamada eski milli sporcu Derya Büyükuncu ile HDP Milletvekili Hüda Kaya’ya tepki gösterdi.

Turan, “Cumhurbaşkanımızın ve kıymetli eşinin Covid-19 olduğunu öğrendik. Ölüm de hastalık da her eve girebilir. İsrail'den Yunanistan'a, Kazakistan'dan Azerbaycan'a kadar bütün dünyanın bizi seven, sevmeyen tüm liderleri Cumhurbaşkanımızı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bu insani bir duruş, normal bir duruş. Aynı şekilde siyasi partilerimizin hemen hemen tümünün genel başkanları, Sayın Genel Başkanımız ve eşine geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ancak bir sporcu müsveddesi, bir vekil müsveddesi, maalesef insanlıktan nasibini almamış bir halde Sayın Cumhurbaşkanımızın hastalığından yola çıkarak çirkin ithamlarda bulunarak çok farklı bir söylemde bulundular” dedi.

“Bırakın onlar bize geçmiş olsun demesinler, onlar Mehmetçiğimizin imha ettiği teröristlere üzülsünler”

Turan açıklamasının devamında; “Biz bu twetten, bu hadsiz açıklamalardan üzülmedik. Biz Kandil'in sözcülüğünü yapan HDP'de yükselmek için ülke düşmanlığından başka bildiği bir kriter olmadığından dolayı üzülmedik buna. Bırakın onlar bize tweet atmasınlar, bırakın onlar bize geçmiş olsun demesinler. Onlar bu tweetlerini Mehmetçiğimizin mahvettiği, hesap sorduğu, darmadağın ettiği teröristlere iletsinler. Onlar Mehmetçiğimizin imha ettiği teröristlere üzülsünler. Bizim milletimizin duası, mazlumların duası yeter diye düşünüyorum. Birinin hastalığından, ölümünden, benzer sorunundan mutlu olmak soysuzluktur. Kendi kinlerinde boğulsunlar. Biz milletimizle beraber yürümeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hüda Kaya ne demişti?

Paylaşımını sildi

Kaya'nın bu çirkin paylaşımına tepki yağdı. HDP'li vekil tepkilerin ardından paylaşımını sildi. Paylaşımı silen Kaya, "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" açıklaması yaptı.