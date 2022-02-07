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Kara aldırış etmeden Fırtına Deresi'nin buz gibi suyunda yüzdüler

İhlas Haber Ajansı
Kara aldırış etmeden Fırtına Deresi'nin buz gibi suyunda yüzdüler

Rize’de 2 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Kış Yüzme Şenliği bu yıl gerçekleşti ve katılımcılar kara aldırış etmeden Fırtına Deresi'nin buz gibi sularında yüzdüler.

Kara aldırış etmeden Fırtına Deresi'nin buz gibi suyunda yüzdüler

2 yıldır Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen 7. Kış Yüzme Şenliği bu yıl gerçekleştirildi. Çamlıhemşin ilçesi 1300 rakımdaki Çat Vadisi’nde toplanan katılımcılar kara aldırış etmeden Fırtına Deresi’nin buz gibi suyuna girip, tulumun ezgileri ile horon oynadı.

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Kara aldırış etmeden Fırtına Deresi'nin buz gibi suyunda yüzdüler

Organizasyonun öncülerinden Hasan Önder, yaptığı açıklamada “Doğu Karadeniz’de özellikle Rize’de görülmeye değer onlarca yer, yapılabilecek birçok etkinlik imkânı var. Bizler de alternatif turizme dikkat çekerek bölge turizminin gelişmesine, çeşitlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

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Kara aldırış etmeden Fırtına Deresi'nin buz gibi suyunda yüzdüler

Kış Yüzme Şenliğini de bölgede kış turizminin gelişmesi için hayata geçirdiğimiz bir aktivite idi. Maalesef Pandemi dolayısıyla iki yıldır bu etkinliği yapamıyoruz. 

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Kara aldırış etmeden Fırtına Deresi'nin buz gibi suyunda yüzdüler

Önümüzdeki yıllarda Kış Yüzme Şenliğini adrenalin tutkunu, ekstrem sporlar yapan yerli ve yabancı katılımcılarla uluslararası bir etkinliğe dönüştürmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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