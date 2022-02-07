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Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini vurdu

Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini vurdu

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini av tüfeğiyle yaralayan kişi gözaltına alındı

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 A.G. (25), ilçenin Çilli Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Büşra G'nin (20) kaldığı kayınvalidesi Selda O'nun evine gitti. Şüpheli A.G, burada eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Yaralanan anne ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Selda O. tedavisinin ardından taburcu edildi. Büşra G'nin ise tedavisi ise sürüyor. Olaydan sonra kaçan A.G. polis ekiplerince saklandığı Keçili Mezarlığında gözaltına alındı.

Çiftin yaklaşık 2 yıl önce evlendikleri, Büşra G'nin 26 Ocak 2022'de eşinin kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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