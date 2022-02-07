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İBB Bilimsel Danışma Kurulu açıkladı: Ölüm sayısı yüzde 43 daha fazla

İBB Bilimsel Danışma Kurulu açıkladı: Ölüm sayısı yüzde 43 daha fazla

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, İstanbul’da ölüm sayılarındaki artışın endişe yarattığını duyurdu. 2015-2019 yılındaki ölüm oranlarıyla bu yılki ölüm oranları kıyaslandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Mart 2020’de hayata geçirdiği İBB Bilimsel Danışma Kurulu, Covid-19'la Omicron varyantı sebebiyle artan vaka ve ölüm sayılarına dikkat çekerek PCR testi sayısının artması gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, İstanbul’da ölüm sayılarındaki artışın endişe yarattığını duyurdu. Yapılan açıklamada; kişi ve kurumların aşılanmaya güvenerek Covid-19 tedbirlerini hafifletilmesinin yanıltıcı olduğu, hızlı PCR testi sayısının azalmasıyla vaka ve ölüm sayılarında artış yaşandığının altı çizildi.

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, Türkiye’de Covid-19 günlük vaka sayısının 100 bin sınırına dayandığını ve ölüm sayılarının artış gösterdiği bilgisini paylaştı. Kurul, salgının hafiflediği şeklindeki algının endişelerini artırdığını ifade etti ve bu yüzden toplumu ve yetkilileri uyarmak istediklerini açıkladı.

Hızlı test daha çok uygulanmalı
Kurul, Avrupa'da her bin kişiden daha fazla kişiye PCR test yapıldığını Türkiye'de bunun daha düşük olduğunu belirterek, Fransa'da her bin kişiden 16 kişiye, Danimarka'da her bin kişiden 36 kişiye PCR testi uygulandığını açıkladı. Kurul, mevsimsel gripten en az 5 kat daha öldürücü olan koronavirüsün ilk zamandaki gibi önemsenmesi gerektiğini açıkladı ve hızlı test uygulamasının daha fazla yapılması gerektiğini, salgının ancak bu şekilde kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Vefat grafiğinde artış: Yüzde 43
Ülke genelinde yaşanan vaka sayılarında en yoğun artışın İstanbul’da olduğunu belirten İBB Bilimsel Danışma Kurulu, İstanbul’un güncel vefat grafiğinde ciddi artış yaşandığını aktardı. Kurul, 2022’de haftalık vefat sayılarının 2015-2019 ortalamasına göre yüzde 43 daha yüksek olduğuna dikkat çekti ve ölümlerin bir kısmının da Omicron varyantından kaynaklandığını vurguladı. İBB Bilimsel Danışma Kurulu; Türk Tabipler Birliği, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Derneği, Türk Toraks Derneği gibi konunun uzmanı bilim insanlarının Omicron’un daha bulaşıcı olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Kurul, çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının da Covid-19 bulaşı nedeniyle hizmet veremeyecek duruma gelmesine de yer verdi.

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