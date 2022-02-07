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OECD'nin enflasyonunu Türkiye artırdı

OECD'nin enflasyonunu Türkiye artırdı

OECD ülkelerinde enflasyon oranı aralık 2021'de yüzde 6.6 arttı. Böylelikle son 30 yılın rekoru kırıldı. OECD'den yapılan açıklamada, "Türkiye hariç tutulduğunda, OECD bölgesindeki enflasyon daha ılımlı arttı" ifadelerine yer verildi.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) enflasyon oranlarını açıkladı. OECD ülkelerindeki enflasyon ortalaması, aralık 2021'de yüzde 6.6'ya yükselerek Temmuz 1991'den bu yana en yüksek oranla son 30 yılın rekorunu kırdı.

Yapılan açıklamada, söz konusu artışta Türkiye'nin pay olduğu belirtildi ve "Türkiye hariç tutulduğunda, OECD bölgesindeki enflasyon daha ılımlı arttı" ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca, '2021'de enflasyonun bir bütün olarak yükseldiği' belirtildi ve bu yılın ocak ayında ise yüzde 36.1'e yükseldiği kaydedildi.

Türkiye'de geçen yılın aralık ayında yüzde 36,1'e yükselen enflasyon, ocakta yüzde 21.3 olarak açıklandı. Gıda enflasyonu ise, yüzde 55.61 seviyesinde.

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