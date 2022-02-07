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Teknik direktör Sumudica futbolcularına cinsel tacizde bulunuyordu! Gündemi sarsacak iddia

Teknik direktör Sumudica futbolcularına cinsel tacizde bulunuyordu! Gündemi sarsacak iddia

ÖK Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile yollarını ayırırken Rumen teknik adamın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, "Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu" iddiasında bulundu.

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Süper Lig 'de beklentilerin altında kalan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Sumudica ile yollar ayrılırken Rumen hocanın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, gündemi sarsacak iddialarda bulundu. 

Rumen teknik adam ile Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor 'da çalışan Oğuzhan Erdoğmuş, Radyospor'da Salim Manav'ın programına konuk oldu ve Sumudica'nın futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti.  

"Bunu isterseniz ispat da edebilirim"
Yaptığı açıklamada Erdoğmuş, "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullandı.

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