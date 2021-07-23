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Marius Sumudica: 27 yıl önce kendimi sattım

Marius Sumudica: 27 yıl önce kendimi sattım

Yaptığı açıklamalarla Türkiye'de spor gündeminde sık sık yer edinen Marius Sumudica, kendisine sosyal medyayla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtla yine adından söz ettirmeyi başardı...

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Türkiye'de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor gibi takımları çalıştıran Marius Sumudica, ülkesi Romanya'da yaptığı açıklamayla bir kez daha gündeme oturdu.

Sezon başında CFR Cluj'ün başına geçen Sumudica, düzenlediği basın toplantısında kendisine sorulan "Sosyal medyada neden yer almıyorsunuz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Hiçbir sosyal mecrada bulunmadığını belirten başarılı teknik adam, "Facebook'um, Twitter'ım ve Instagram'ım yok. Herhangi bir sosyal ağda bulunmuyorum. Adıma açılan kaç hesap var bilmiyorum ama hepsi sahte" dedi.

"Ben 27 yıl önce kendimi sattım"
Açıklamalarına devam eden Sumudica, özel hayatıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı ve "Ben 27 yıl önce kendimi sattım. Evlenince kendimi sattım, karım beni aldı. Bu nedenle Facebook'ta başka kadınlar bulmak zorunda değilim. 27 yıldır beni destekleyen, maçlardan sonra üzülen ya da mutlu olan bir eşim var. Bundan çok mutluyum" diye konuştu.

Ailesinin kendisi için önemine değinen Rumen teknik adam, "Zavallı kadın, müsait olduğunda beni görmek için Cluj'a kadar uçakla geliyor. İki tane sağlıklı, güzel çocuğum var. Ailem hayatta ve bunlar benim hayattaki en büyük mutluluklarım" ifadelerini kullandı.

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