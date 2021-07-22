Artvin Arhavi'de sular çekilmeye başladı selin büyüklüğü gün yüzüne çıktı

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde sel sonrası sular çekilmeye başladı. Taş üstünde taş bırakmayan afetin boyutu da gün yüzüne çıktı. Çok sayıda dükkan kullanılamaz hale gelirken 8 köy yolunda sorun oluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeden bilgi verdi ve kayıp 1 kişinin arandığını aktardı.

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Arhavi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen esnaflar sel sularının çekilmesi ile birlikte dükkanlarında temizleme çalışmasına başladı.

Selin bilançosu su çekilince ortaya çıktı

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı Arhavi’de suların çekilmeye başlamasıyla bilançonun büyüklüğü ortaya çıktı. Bir çok aracın sular altında kaldığı ilçe merkezinden işletmelerde balçık ile dolunca malzemeler suların içerisinde yüzdü. İşletmeler adeta çamur ve balçıkla dolu havuza döndü.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sel yaşanan Artvin ve Rize'nin ilçelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu: Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Yapılan incelemeler sonucu yapılan değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Murgul'da bir kişinin kayıp olduğu bilgisini vererek şu ifadeleri kullandı: "Evlerdeki hasarlar tespit edilecek, etraftaki illerimizden ekiplerimiz toplanarak zeminin altındaki yerlerden suyu tahliye etmeye çalışıyor, yaklaşık 285 araç görev yapıyor. Artvin Murgul'da bir kişinin kaybolduğu bilgisi var, arama çalışmaları devam ediyor"

Bakan Karaismailoğlu: 8 köy yolunda sıkıntımız var

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Olağanüstü bir seferberlik var burada. 30 adet köy yolundan 8 tanesinde sıkıntımız var. Yarın itibarıyla bunların hepsini açacağız. Can kaybı olmaması bizim için sevindirici. Devletimizin bütün kurumları en kısa sürede afetin izlerini yok etmek için fedakarca çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Bir vatandaş: Ben böyle felaket görmedim

Arhavi’de esnaflık yapan Gültekin Atalay 21 yıldır ikamet ettiği cadde de böylesine bir afeti ilk kez gördüğünü dile getirerek “21 yıldır Arhavi’de hizmet veriyorum ben böyle felaket görmedim. Zaman zaman seller oldu ama bu boyutta hiç olmadı. Bu sefer büyük boyutlarda zararımız var” dedi.

Bir başka esnaf Emine Turna ise işletmesindeki bütün malların çamurun içerisinde kaldığını dile getirerek “Bende esnafım, hasar tespitini bekliyoruz bakalım ne olacak. Şu anda dükkanımda ki bütün mallar çamur içerisine. Zararımız çok ama yapacak bir şey yok Allah’tan geldi” ifadelerini kullandı.

Dükkanını henüz yeni açtığı sırada su baskınına maruz kalan ve son dakikada dükkanını terk edebilen Metin Alçiçek isimli bir başka esnaf da “Sabah dükkanı yeni açmıştım. Daha öncede su basıyordu dükkanı ama 60 santimetre 1 metre arasında oluyordu. Bu kez 2 metreyi geçti. Aradılar bizi su geliyor boğulacaksınız diye. Dükkandan çıktık. Canımızı zor kurtardık. Gün içerisinde olsaydı daha kötü olurdu ama erken olması insan kaybının önüne geçti” şeklinde konuştu.