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Ankara'da tıp öğrencisi Onur Eker ölü bulundu! Kurbanlığı kovalarken kaybolmuştu

ANKARA'da dedesine ait kaçan kurbanlığı yakalamak isterken dağlık alanda kaybolan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker ölü olarak bulundu.

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Eker'in bulunması için dün gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaştı.

Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.

Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Telefonundan bir ara annesini arayan Eker'in 'Kendimi kaybettim, bana konum at, geleyim' dediği ancak daha sonra irtibatın kesildiği belirtilmişti.

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