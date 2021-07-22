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Türkiye'de illere göre Covid-19 vaka sayısı! Bakan Fahrettin Koca 10- 16 Temmuz tablosunu paylaştı

Türkiye'de illere göre Covid-19 vaka sayısı! Bakan Fahrettin Koca 10- 16 Temmuz tablosunu paylaştı

TÜRKİYE'de illere göre haftalık vaka sayılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin başında Siirt geldi. Şehirde her yüz bin kişide vaka sayısı 471,57 oldu. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerde son durum...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10- 16 Temmuz tarihleri arasında illere göre vaka sayılarını Twitter hesabından paylaştı. Koca, haritalı paylaşımına "Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." notunu düştü.

Tabloya göre en fazla vaka sayısının 471,57 ile Siirt'te olduğu görüldü. Siirt'i Ağrı ile Bitlis takip etti.

100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 75.12, Ankara'da 57.95, İzmir'de ise 24.46 oldu.

Vaka sayısı en çok artan 5 şehir
Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale olduğunu belirterek 'Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın' ifadelerini kullandı.

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