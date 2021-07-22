Dünya casus yazılım 'Pegasus'u konuşuyor! İsrailli şirketten akıllara durgunluk veren benzetme

Casus yazılım Pegasus'un, binlerce kişinin telefonunu takip etmek üzere hükümetler tarafından kullanıldığı öne sürülmüştü. Yazılımı geliştiren İsrailli NSO Group adlı şirket, suçlamalar sonrası açıklama yaptı.

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Şirket, Pegasus yazılımıyla ilgili eleştirileri, "alkollü araç kullanırken kaza yapılınca şoförü değil araba üreticilerini suçlamaya" benzetti.

Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşunun yaptığı bir araştırma, şirketin geliştirdiği casus yazılım Pegasus'un dünyanın birçok farklı ülkesinde hükümetler tarafından aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve hak savunucusunun da olduğu binlerce kişinin telefonuna yüklenmiş olabileceğini ortaya koymuştu.

Pegasus uygulamasıyla ilgili iddiaların ortaya çıkmasının ardından NSO tüm dünyadan tepkilerle karşılaşmıştı.

Fotoğraflar, arama kayıtları...

Uygulama, iPhone ve Android cihazlara yüklenerek mesajların, fotoğrafların, e-posta'ların ve arama kayıtlarının sızdırılmasını sağlayabiliyor.