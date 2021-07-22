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TV8'de PSV - Galatasaray maçı krizi! Seyirci isyan etti Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi

TV8'de PSV - Galatasaray maçı krizi! Seyirci isyan etti Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi

Acun Ilıcalı, TV8'in Galatasaray-PSV Eindhoven maçında illegal bahis sitesi reklamları gösterilmesi hakkında açıklama yaptı.

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Dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'den yayımlanan maçta yayın kesintileri yaşandı. Reklam panolarında kullanılan illegal bahis reklamları ise yayının donma sebebi olarak gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV - Galatasaray karşılaşmasını yayımlayan TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’dan maç yayınına ilişkin açıklama geldi. Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.


"Sadece Türkçe seslendirme ekleyerek yayınlamak zorundayız"
Ilıcalı, bir başka paylaşımında da "Türkiye’de oynanan maçın yayın hakları nasıl Türk kulüplerininse, Hollanda’da oynanan maçın yayın hakları da onlara aittir. Bize gelen yayın sinyalini ilgili kulübün yayıncı firması sağlamaktadır. Yayıncılar farklı ülkelere farklı yayın sinyalleri gönderebilirler. Bizim bu yayınla oynama, ekleme, değiştirme hakkımız yoktur. Gelen yayını üzerine sadece Türkçe seslendirme ekleyerek yayınlamak zorundayız. Fotoğraflardan da görüldüğü üzere diğer kanallardan yayınlanmış maçlardan görüntüler ve işte sanal reklamlar.." dedi. 

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