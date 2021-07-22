BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkinliği belli oldu

İNGİLTERE'de yapılan bir araştırma Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğu ortaya çıktı.

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The New England Journal of Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, BioNTech aşısının (BNT162b2) birinci dozunun etkisi ve ikinci dozunun etkisi gözler önüne serildi.

Yetkililer tek doz Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuk sağladığı fakat bunun çok sınırlı olduğunu açıkladı. Araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının tek dozunu olanların semptom gösteren Delta varyantına karşı yüzde 30 koruma sağladığı kaydedildi.

Bu oranın düşük olduğu ve insanların mutlaka iki doz aşı olması gerektiğini açıklayan yetkililer ikinci dozdan sonra ise semptom gösteren Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağlandığı belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, yetkililer, “Tek doz Pfizer/BioNTech aşısı Covid-19’un Delta varyantına karşı sınırlı bir koruma sağlıyor. Fakat ikinci dozdan sonra semptom gösteren Delta varyantı karşısında koruma sağlanıyor” açıklamasını yaptı.

2. dozla birlikte koruma yüzde 88'e çıktı

Yapılan araştırmada ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların Delta varyantına karşı yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu belirtildi.