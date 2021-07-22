Alman Başbakan Angela Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olmasını beklemiyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını beklemediğini söyledi.

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Eylül ayındaki seçimlerde görevini bırakacak olan Merkel, düzenlediği son basın toplantısında Suriyeli mülteciler ve Türkiye ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Alman Başbakan, Türkiye'nin çok sayıda Suriyeliyi ağırlayarak olağanüstü iş çıkardığını belirtti ve Ankara'yı bu konuda takdir etti.

Türkiye'nin mülteci politikasını övdü

Mülteci anlaşması kapsamında daha yakın iş birliği görmeyi umduğunu söyleyen Merkel, "Bu anlaşmanın devamı herkes için en iyisi" dedi.

Alman lider ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasını öngörmediğini de yineledi.