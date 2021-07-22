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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Mutlaka tarımda alım garantisini getireceğiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Mutlaka tarımda alım garantisini getireceğiz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Mutlaka tarımda alım garantisini getireceğiz." dedi.

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Partisinin Malatya İl Teşkilatı ile bir araya gelen Sarıgül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vicdan, merhamet ve adalet diyen, ötekisi olmayan bir anlayış ile bütün Türkiye'yi kucaklamak isteyen kitle partisi olduklarını, Türkiye'de siyasetin dilini değiştirmek istediklerini dile getirdi.

Parti olarak milli, manevi günlerde el ele, kol kola, omuz omuza olacaklarını ifade eden Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi, hudut ve bayrak birliği diyen, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan, demokrasi içerisinde bütün siyasi partilerle her zaman görüşmelerine devam edecektir." dedi.

Partisinin tarım ve hayvancılığa önem vereceğini belirten Mustafa Sarıgül, şöyle konuştu:

"Mutlaka tarımda alım garantisini getireceğiz. Anadolu'muzun şahlanmaya ihtiyacı var, Anadolu'muzdaki o tarlaların üretime ihtiyacı var. Kızılırmak bizde, Yeşilırmak bizde, Fırat bizde, Dicle bizde, Gediz bizde ama ne yazık ki tarlalarımızın hala büyük bölümünün, arazilerimizin sulanmadığını görüyorum. Türkiye Değişim Partimizde su projelerimizi açıklıyoruz. İnşallah kurultayımızda su projemizin ne olduğunu da bütün ulusumuzla buluşturacağız."

Sarıgül, parti olarak ilçe kongrelerini bitirmek üzere olduklarını, il kongrelerinin devam ettiğini, ağustos sonu eylül başı itibarıyla büyük kurultayı yaparak seçime girme yetkisini alacaklarını kaydetti.

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