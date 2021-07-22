Acun Ilıcalı’dan PSV-Galatasaray maç yayını krizi hakkında açıklama

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, PSV - Galatasaray maç yayınındaki sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorunlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sorunun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklandığını söyledi.

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Galatasaray 'ın PSV ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki maç yayını, TV8'de ilk dakikadan itibaren sık sık kesildi. Maçı anlatan Melih Gümüşbıçak, "Hollanda'daki servis sağlayıcıları tarafından sıkıntı yaşanıyor" açıklamasını yaptı.

Öte yandan kesintilerin dijital reklam panolarına müdahaleden kaynaklandığı öne sürüldü. Söz konusu panolarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamları görüldü.

Mikrofonun başındaki Melih Gümüşbıçak, yasa dışı bahisten gelir elde edildiği iddialarını ikinci yarının başında yalanladı.

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’dan da PSV - Galatasaray maç yayınına dair açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, "PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir..." dedi.