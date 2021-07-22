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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Salgında bir anda parlayıp söndü! Clubhouse'da davetiye dönemi sona erdi

Salgında bir anda parlayıp söndü! Clubhouse'da davetiye dönemi sona erdi

2020 yılının Mart ayında geliştirilerek büyük ilgi gören sosyal medya uygulaması Clubhouse, uygulamaya girişteki davetiye şartını kaldırdığını açıkladı.

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Koronavirüs pandemisinde kullanıcılara sunularak karantina sürecinde büyük beğeni toplayan ve kullanıcıların canlı ve sesli olarak sohbet odalarında konuştuğu Clubhouse, kullanıcı giriş sisteminde değişikliğe gitti. 2020 yılının Mart ayında kullanıma sunularak davetiye usulüyle giriş yapılabilen sosyal medya uygulaması Clubhouse, davetiye sistemini kaldırarak bütün kullanıcıların kullanımına açıldı. Clubhouse’dan gelen açıklamada, programa giriş yapmak için davetiye sisteminin ortadan kaldırıldığı ve uygulamaya katılmak için bir bekleme listesi olmayacağı bildirildi.

İlk olarak IOS kullanıcıları için kullanıma sunulan Clubhouse, geçtiğimiz Mayıs ayında Andorid işletim sistemini kullananları için yeni bir sürüm yayınlamıştı. Şirket geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, uygulamanın Mayıs ayında piyasaya sürülen Android sürümünün 10 milyon indirmeyi aştığını söyledi.


Günlük 500 oda oluşturuluyor
Clubhouse, platformda günlük yaklaşık 500 bin oda oluşturulduğunu ve kullanıcıların uygulamada ortalama günde yaklaşık bir saat harcadığını söyledi. Geçen hafta, uygulama içerisinde "Backchannel" adlı doğrudan mesaj gönderme seçeneğini sunan Clubhouse, yaklaşık 90 milyon mesaj gönderildiğini aktardı. Clubhouse’un ortaya çıktıktan sonra büyük ilgi görmesiyle birlikte, sosyal medya devlerinden Facebook Live Audio Rooms, Twitter da “Spaces” uygulamasının denemelere başlandığını aktarmıştı.

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