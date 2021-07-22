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Bakan Bekir Pakdemirli: Üreticimizin satamadığı kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Bekir Pakdemirli: Üreticimizin satamadığı kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini belirterek, elde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumu'nun alacağı müjdesini verdi.

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Bakan Pakdemirli, kurbanlıklarla ilgili yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız” dedi.

“Birinci kalite kurbanlıkların kilogramı 42 liradan alınacak"

Üreticilerin en yakın Et ve Süt Kurumu kombinalarına başvurabileceklerini dile getiren Pakdemirli, “Et ve Süt Kurumumuz bu yıl birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite kesimlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogramını 38 liradan satın alacak” diye konuştu.
Alım fiyatları ile ilgili diğer detayların bugün Et ve Süt Kurumu tarafından duyurulacağını belirten Pakdemirli, üreticilerin kesime getirecekleri elde kalan kurbanlık hayvanları için Tarım İl Müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini söyledi.

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