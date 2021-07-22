İsmail Saymaz Dİyarbakır Otogarındaki görüntüye isyan etti: Bu cüreti kimden alıyor?

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Diyarbakır Otogarı'nda çekilen bir fotoğrafı paylaşarak "Silahlı iyilik hareketi mi olur?" diye sordu.

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Bugünkü köşesinde Diyarbakır Otogarı'nda çekilen bir fotoğraftaki silahlı şahsa dikkat çeken ve Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "Silahlı iyilik hareketi mi olur?" diye sordu.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Fotoğraf Diyarbakır Otogarı'nda çekildi.

Çoğunluğu Afganlardan oluşan yüzlerce mülteci geçen ay İstanbul diye Silvan yoluna bırakıldı. Onlar da otoyol kenarından yürüyerek Diyarbakır Otogarı'na geldiler.

Otogara sığınan göçmenler karşıdaki oto sanayide geceleri gruplar halinde otobüse bindirilerek, batıya götürülüyor.



Kendilerine Her Yerde İyilik Hareketi adını veren bir grup, 14 Haziran'da göçmenlere yemek dağıttı. Dini bir eğilime sahip oldukları anlaşılan grubun bir üyesi belinde silahla organizasyonu gerçekleştiriyor.

Kimdir bu, Her Yerde İyilik Hareketi?

Silahlı ‘iyilik hareketi' mi olur?

Diyarbakır'ın orta yerinde silahı göstere göstere ‘iyilik' yapma cüretini kimden alıyor?