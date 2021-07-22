Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin 15 Temmuz’u itibarsızlaştırma girişimleriyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’ndan Bakırköy Belediye Başkanının evine gitmesine atıf yaparak "Orada da kahvesini yudumlarken, bir taraftan da ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu" tepkisini gösterdi.

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Kıbrıs Barış Harekâtının 47’nci yıl dönümü münasebetiyle KKTC'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı.

15 Temmuz darbe girişiminde CHP'li yöneticilerin Erdoğan'ın “uçan sarayla semalarda olduğu” iddiasıyla ilgili olarak Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bir taraftan da ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu"

"Bizim o gece geldiğimiz uçak, 14 kişilik bir uçaktı. Üstelik o gece F-16’lar bizim üzerimizden gidip geliyorlardı. Bunlar ise tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanının evine gitti. Orada da kahvesini yudumlarken, bir taraftan da ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu. Derdi oydu. Ama kudret, kuvvet sahibi olan Allah’tır. Orada on binler bizi bekliyordu. On binlerle beraber üzerimizden geçen F-16’lar da oldu, helikopterler de oldu. Bunları bir taraftan takip ettik. Bu işi yaşayanlardan bir tanesi de Ümit Paşaydı, o zaman Birinci Ordu Komutanıydı. Önce ona bir açıklama yaptırdık, ardından da biz basın açıklamamızı yaptık. Biz oradaydık ve noktayı koyacağım zamana kadar biz Atatürk Havalimanından ayrılmadık.

Rabbimize güvendik

Noktayı koyduk ve ertesi gün oradan o şekilde ayrıldık. Bunların hayatından, bunların başından geçmiş böyle bir şey yok, olmamış zaten. Bunların sadece yalan üzerine kurulu bir hayatları var, bir düzenleri var. Akşam bir başka yalan, sabah bir başka yalan… Hele bunları konuşan zatın zaten siyasette bir dünyası yok. Biz tabi hayatımızı siyasetin içinde bu tür olaylarla yaşayarak geçirdiğimiz için böyle bir farklılığımız var. Onun için de hayata bakışımız çok çok farklı. Biz o gece de her zaman olduğu gibi sadece Rabbimize güvendik.