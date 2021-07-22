BIST 1.352
DOLAR 8,56
EURO 10,10
ALTIN 494,35
HABER /  GÜNCEL

Bayram nedeniyle ek YHT seferleri konuldu

Bayram nedeniyle ek YHT seferleri konuldu

Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri yapılacak. Ek seferlerle yaklaşık 11 bin kişilik ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.

Abone ol

Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında ilave YHT seferleri konuldu.

Söz konusu seferler, bugün Ankara'dan 14.40 ve 19.30'da, Konya'dan 15.45'te hareket edecek.

23-25 Temmuz'da ise Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 14.40 ve 19.30, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 07.00 ve 12.00 saatlerinde hareket edecek.

Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) seferinde ise yüksek hızlı tren, Konya'dan 15.45'te, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) ise 15.35'te hareket edecek.

İlave yüksek hızlı trenlerle Kurban Bayramı süresince yaklaşık 11 bin kişilik ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.

"Yolcular YHT'ye de yeniden rağbet göstermeye başladılar"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, bölgesel trenleri ve konvansiyonel hatları da aktif hale getirmeye başladıklarına dikkati çekerek " Yolcular YHT'ye de yeniden rağbet göstermeye başladılar. O nedenle seferlerimizi artırdık. İnşallah Kurban Bayramı'nda da tren konforu keyfini vatandaşlarımıza hissettirmek için arkadaşlarımızla yoğun bir çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Saymaz Dİyarbakır Otogarındaki görüntüye isyan etti: Bu cüreti kimden alıyor?
İsmail Saymaz Dİyarbakır Otogarındaki görüntüye isyan etti: Bu cüreti kimden alıyor?
Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu
Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu
Avustralya'da AstraZeneca aşısı kaynaklı 2 ölüm daha
Avustralya'da AstraZeneca aşısı kaynaklı 2 ölüm daha
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir çaycı müşterilerinin 'hitabına' göre fiyat belirliyor
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir çaycı müşterilerinin 'hitabına' göre fiyat belirliyor
ABD adına casusluktan hüküm giyen FETÖ'cü MİT görevlisiyle ilgili Aytunç Erkin'den dikkat çeken yazı
ABD adına casusluktan hüküm giyen FETÖ'cü MİT görevlisiyle ilgili Aytunç Erkin'den dikkat çeken yazı
Cihat Yaycı'dan hükümete Kıbrıs çağrısı: Hızlıca harekete geçmeli
Cihat Yaycı'dan hükümete Kıbrıs çağrısı: Hızlıca harekete geçmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu
Türkiye'den Çin'e taziye mesajı
Türkiye'den Çin'e taziye mesajı
Akra'da açılan Gana Milli Cami ve Külliyesi, Osmanlı mimarisiyle dikkati çekiyor
Akra'da açılan Gana Milli Cami ve Külliyesi, Osmanlı mimarisiyle dikkati çekiyor
Avustralya’da AstraZeneca aşısı kaynaklı 2 kişi daha öldü
Avustralya’da AstraZeneca aşısı kaynaklı 2 kişi daha öldü