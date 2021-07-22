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Türkiye'den Çin'e taziye mesajı

Türkiye'den Çin'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Çin'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili "Çin halkı ile Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Çin Halk Cumhuriyeti'nde (ÇHC) meydana gelen sel felaketiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Henan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 25'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin bölgeden tahliye edildiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ÇHC halkı ile Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.

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