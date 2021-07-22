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Edirne'de Bayram tatiline giden ailenin evi yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'de Bayram tatiline giden ailenin evi yandı

Edirne Şükrüpaşa Mahallesinde bir apartmanın 5. katında Balıkesir’e bayram tatiline giden bir ailenin evi yandı.

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Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesinde Emek Apartmanın 5. Katında bayram tatili için memleketlerine giden bir aileye ait gecekonduda gece iki sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye aracı kısa sürede müdahale ederken, çıkan yangın apartman sakinlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi. Panikleyen apartman sakinleri, sokağa döküldü.

Olay esnasında yangından etkilenen yaşlı bir kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıp akabinde ambulansta gözlem altına aldılar. Daha sonra kapıyı kırarak içeri giren ekipler, evde kimsenin olmadığını öğrendiler. Ev sahibinin komşuları aileye ulaşarak Balıkesir’de bayram tatilinde olduklarını öğrenip, hemen ardından ekiplere bildirdiler.

Evde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Yangın, itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangın sonrasında ev büyük ölçekte maddi zarar gördü.
Yangının çıkış sebebine yönelik soruşturma başlatıldı.

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