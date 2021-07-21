İzmir açıklarında depremler! AFAD'dan peş peşe açıklamalar

İZMİR açıklarında kısa süre aralıklarla iki deprem meydana geldi. AFAD, Merkez üssü Ege Denizi olan ilk depremin şiddetini 3.6 olarak duyurdu. İkinci deprem ise 3.5 olarak kayıtlara geçti.

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AFAD, Ege Denizi'nin İzmir açıklarında saat 20:58 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin şiddeti 3.6 olarak verilirken, derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise sarsıntının büyüklüğü yine farklı paylaşıldı. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü 3.9...

Dakikalar sonra yine sallandı!

Saat 21.28'de ise yine İzmir'in Karaburun açıklarında, 29.45 km uzaklıkta, 7.06 km derinlikte büyüklüğü 3.5 olan bir deprem daha gerçekleşti. Deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.