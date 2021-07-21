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İzmir'de asistan doktorun intiharı! İlaç içerek yaşamına son verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de asistan doktorun intiharı! İlaç içerek yaşamına son verdi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan Asistan Doktor Ali Kemal Yıldız, İzmir'in Bornova ilçesinde yaşadığı evde ölü bulundu. Yıldız'ın anestezik ilaç içerek hayatına son verdiği anlaşıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 16.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinden bu yana Asistan Doktor Ali Kemal Yıldız'dan (30) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek konuyu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Yıldız'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ali Kemal Yıldız'ın anestezik ilaç içerek yaşamına son verdiği belirlendi.

Yıldız'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Dereceyle mezun olmuş
Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Yıldız’ın, 2016 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini dereceyle bitirdiği öğrenildi. Yıldız’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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