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Antalya'ya tatile gelen ailelere büyük şok! Otel önünde mağdur oldular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'ya tatile gelen ailelere büyük şok! Otel önünde mağdur oldular

ANTALYA'da 5 yıldızlı bir otele, aylar öncesinden yer ayırtıp ödemesini yapan onlarca tatilci, otelin ismini ve yönetimini değiştirmesiyle mağdur duruma düştü. Yeni isimli otelde, rezervasyonda isimleri görünmediği gerekçesiyle tatil yapamayan 50'nin üzerinde aile karakolluk oldu.

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Türkiye’nin farklı kentlerinden bir çok tatilci, bayram tatilini geçirmek için Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’ndeki bir beş yıldızlı otele rezervasyon yaptırdı ve ziyaretçilerin bir çoğu ödemesini peşin yaptı. 9 günlük bayram tatilinin açıklanmasıyla tatil yapmak üzere otellerine gelen onlarca tatilci geldiklerinde büyük şok yaşadı.

50'nin üzerinde aile mağdur
Tatilcilerin ödeme yaptıkları otelin bir süre önce ismi ve yönetimi değişikliğe gitmişti. Otel yönetimi ile görüşen onlarca tatilci kayıtlarının olmadığı için odalarına yerleşemedi. Otelin girişinde çoluk çocuk mağdur olan yaklaşık 50’nin üzerinde aile, paralarını ödedikleri otelde tatil yapamayınca jandarma noktasına giderek şikayetçi oldu.

Vatandaşlar mağdur oldukları anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüyü çeken kadın tatilci, “Otel burası arkadaşlar mağdur olduk, dolandırıldık. Görüldüğü üzere çocuklar falan perişan herkes. 1 yaşında çocuklar rezil oluyor. Gelen herkes geri dönüyor” diye konuştu.

"Rezervasyon bizde görünmüyor"
Görüntülere çoğunlukla çocuklu ailelerin yansıdığı görülürken, yere oturan bir kadının ayağında bebeğini salladığı anlarda an be an yansıdı.
Bir diğer kadın müşteri ise parasını ödedikleri halde mağdur olduklarını dile getirdi. Otel yetkilileri ise müşterilere isimlerinin ve rezervasyonlarının kendilerinde görünmediğini ileri sürdü.

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