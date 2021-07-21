Beşiktaş, Başakşehirli Mert Günok'la her konuda anlaşmaya vardı

Siyah-Beyazlılar, Mert Günok transferinde mutlu sona ulaştı. Aykut Kocaman'ın gelmesiyle yedek kalan tecrübeli kaleci, kulübünden izin istedi ve alacaklarından fedakarlık yaptı.

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Siyah-Beyazlılar'da tecrübeli kaleci sorunun Mert Günok çözecek. Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda üç kulvarda alternatifli kadro oluşturma yoluna giren yönetim, Başakşehir'in kalecisi Mert Günok'ta mutlu sona ulaştı. Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın göreve gelmesiyle Volkan Babacan'ın yedeği olan Mert, Beşiktaş'a transferi için kolaylık istedi.

"Yolun açık olsun"

Başakşehir kulübü, Mert Günok'a bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü transferi için kolaylık sağladı ve "Yolun açık olsun" diyerek tecrübeli kaleciye teşekkür etti.

"Kısa sürede açıklanır"

Fanatik Gazetesi yazarı Tunç Kayacı, yayıncı kuruluşa aktardığı bilgide, "Mert Günok transferi bitti diyebilirim. Kısa süre içinde açıklarlar. Çok afaki olmayan bir bonservis ödenecek. Mert de bir kısım alacağını bırakacak" diye konuştu.