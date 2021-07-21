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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yer alan yalan haberlerle ilgili "Ekim ayından itibaren Meclis'te bir çalışma yürütülecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin "Medya ve sosyal medyada yer alan yalan haberlerle ilgili ciddi cezai müeyyide öngören bir yasa çalışmanız var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Büyük Millet Meclisi'miz sosyal medya ile alakalı bir yasa geçirdi. Fakat bu yasanın devamında özellikle yalan terörü hususunda bir adım daha atılması gerekiyor. Bu konuda da yaptığımız bir çalışma var.

"Ekim ayından itibaren bununla ilgili Meclis'te bir çalışma yürütülecek"
Uluslararası alanda özellikle bu yalan teröründe ne tür adımlar atılıyor, ne tür düzenlemeler, ne tür müeyyideler getiriliyor, karşılaştırmalı bir çalışma yaptık. Ekim ayından itibaren bununla ilgili de Meclis'te bir çalışma yürütülecek.

"Bizdeki muhalefet partisi yalan terörünü siyasetinin malzemesi yapmış"
Fakat sorun bizim açımızdan çok daha can yakıcı. Çünkü bizdeki muhalefet partisi bu yalan terörünü siyasetinin tek malzemesi yapmış durumda. Dolayısıyla bizdeki durum çok daha ciddi ve demokrasimiz adına çok daha büyük bir tehdit. Daha fazla katlanamayız. Çünkü bu da bir terör. Onun için üzerine gitmemiz lazım."

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