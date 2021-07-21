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Antalya'da taciz kavgası! Kadınlar bir anda bağırınca ortalık karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da taciz kavgası! Kadınlar bir anda bağırınca ortalık karıştı

ANTALYA'da yolda yürürken iki kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi ile 2 genç arasında kavga çıktı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen iki kadın yolda yürürken, arkalarından gelen Ö.T. sözlü tacizde bulundu. Kadınların bağırması üzerine yakın bölgede bulunan H.B. (36) ve yanındaki bir kişi, Ö.T.’ye tepki gösterdi.

Taraflar arasında tartışma kavgaya dönüşürken, taciz iddiasında bulunan kadınlar olay yerinden ayrıldı. Bölgeye yakın kısımda bulunan iki kadın polis memuru ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Polis memurlarına da tepki gösterilmesi üzerine, bölgeye takviye ekipler istendi.


Taciz iddialarını kabul etmedi
Ö.T., polise verdiği sözlü beyanda taciz suçlamalarını kabul etmediğini, bir işletme personeliyle tartıştıktan sonra sinirlendiğini ve o sırada personele yönelik söylediği sözlerin kadınlar tarafından yanlış anlaşıldığını savundu.
Polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan Ö.T. ve H.B.’yi polis merkezine götürürken, kadın polis memurları da ayrıca H.B.'den şikayetçi oldu. Polis, kavgaya karışıp olay yerinden ayrılan diğer kişiyi araştırmaya başladı.

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