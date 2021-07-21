Muğla'da trafik kilitlendi uzun kuyruklar oluştu! kilometrelerce yürüdüler
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz'e gelen tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu.
Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi’ne inen yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe yön verdi.
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Motorize ekipler, araçların trafiği aksatmadan devam etmesi için karayolunda devriye attı.
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Bazı vatandaşlar araçlarını park edip yol kenarından yürüyerek denize ulaştı.
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Ölüdeniz'de Belcekız ve Kumburnu plajlarını dolduran turistler şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkartırken, sık sık denize girerek serinledi.
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