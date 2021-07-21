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Muğla'da trafik kilitlendi uzun kuyruklar oluştu! kilometrelerce yürüdüler

İhlas Haber Ajansı
Muğla'da trafik kilitlendi uzun kuyruklar oluştu! kilometrelerce yürüdüler

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz'e gelen tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu.

Muğla'da trafik kilitlendi uzun kuyruklar oluştu! kilometrelerce yürüdüler

Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi’ne inen yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe yön verdi. 

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Muğla'da trafik kilitlendi uzun kuyruklar oluştu! kilometrelerce yürüdüler

Motorize ekipler, araçların trafiği aksatmadan devam etmesi için karayolunda devriye attı.

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Muğla'da trafik kilitlendi uzun kuyruklar oluştu! kilometrelerce yürüdüler

 Bazı vatandaşlar araçlarını park edip yol kenarından yürüyerek denize ulaştı.

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Muğla'da trafik kilitlendi uzun kuyruklar oluştu! kilometrelerce yürüdüler

Ölüdeniz'de Belcekız ve Kumburnu plajlarını dolduran turistler şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkartırken, sık sık denize girerek serinledi. 

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