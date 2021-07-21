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1 milyondan fazla dosyada uzlaşma sağlandı

1 milyondan fazla dosyada uzlaşma sağlandı

Adalet Bakanlığı'nın ceza mahkemelerinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulamaya koyduğu uzlaştırma uygulamasıyla bugüne kadar 1 milyon 18 bin 436 dosyada taraflar mahkemeye gitmeden anlaştı.

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Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan sayısal verilere göre, uzlaştırma sayesinde, her yıl 200 asliye ceza mahkemesinin bakacağı dosya, uzlaştırmacılar tarafından ortalama bir ayda çözüme kavuşturuldu.

Ülke genelinde başarıyla uygulanan, ceza muhakemesi alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaştırmayla soruşturma ve kovuşturma dosyaları daha az masrafla ve daha kısa sürede çözüme kavuşuyor.

Uzlaştırma süreci, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp, tarafların özgür iradesiyle devam ediyor. Taraflar uzlaşma teklifini kabul ederlerse müzakere aşamasına geçiliyor. Anlaşma konusu edimi taraflar belirliyor. Süreçte, mağdur ve fail görüşmeleri uzlaştırmacılar eşliğinde yapılıyor.

Suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uzlaştırmayla taraflar, bağış, yoksullara yardım, fidan dikme gibi edimlerle uzlaşabiliyor. Uzlaşmanın gerçekleşmesi ve şüphelilerin edimleri yerine getirmesiyle, uyuşmazlık konusu dosyanın dava konusu olmadan çözüme kavuşması sağlanıyor.

Başarı oranı yüzde 83

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005'te uygulanan ve 2016'da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanıyor.

Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 18 bin 436'ya ulaştı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu.

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