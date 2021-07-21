BIST 1.352
DOLAR 8,59
EURO 10,11
ALTIN 496,70
HABER /  GÜNCEL

Özgür Demirtaş'ı zehirli trakonya balığı soktu! İnanılmaz acı veriyor hatta öldürüyor!

Özgür Demirtaş'ı zehirli trakonya balığı soktu! İnanılmaz acı veriyor hatta öldürüyor!

Finans Profesörü Özgür Demirtaş denizde trekonya balığının sokması sonucu hastanelik aldı

Abone ol

Özgür Demirtaş'ı denizlerin engerek yılanı olarak bilinen trakonya balığı çarptı. Trakonya denilen balığın vücudu dikenlerle kaplı ve kendini kumun altına sakladığı için fark edilmesi güç olduğundan Demirtaş üstüne basınca rahatsızlandığını açıkladı.

Demirtaş yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu:

"Sevgili Arkadaşlar: Ayağımı Trakonya Balığı soktu. Daha önce bu kadar acı duyduğumu hatırlamıyorum  Çocukluğum da Ege’de geçti ama denizde hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Lütfen dikkat edin, ayağınıza plastik de olsa bir şey giyin. Gerçekten inanılmaz bir acıydı..."

Hemen hastanenein acil servise giden Demirtaş;
"Zehirden ötürü acı çok büyük oldu. Sağolsunlar doktor bey iğneleri çıkardı. Çok zehirli bir balıkmış. Acı dayanılmazdı. Sizler de dikkat edin lütfen... İnanın acı feci idi. Zehirden ötürü öyle bir acı oluyormuş" dedi...

Trakonya balığının etkileri

Trakonya, halk arasında Çarpan balığı Akdeniz, Marmara ve Ege denizlerinde yaşayan zehirli balık türüdür. Türkiye sularında çok fazla görülen bu balık türü bazı insanların dokunması ve teması halinde kalp krizi geçirmesine sebep olup ölümüne yol açabilecek derece toksin zehir salgılamaktadır.

En sığ sahillerden 150 metre derinliğe kadar dağılım gösterirler. Genel olarak yazın sığ yerlere, kışınsa derinlere çekilirler. Sahillere yaklaştıkları dönem, deniz faaliyetlerinin yoğun olduğu yaz dönemine rastladığından yüzücüler, dalıcılar ve balıkçılar için tehlike yaratırlar.

Bu balığın eti balığın zehir salgılaması ve balıkçılıkta yakalanması halinde risk arzetmesi nedeniyle tüketilmemekte ve ticari bir değer taşımamaktadır. Balık ölse bile zehiri hâlen aktif olup tehlike devam etmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç, Gelecek Partisine mi katılıyor? Selçuk Özdağ'dan açıklama geldi
Bülent Arınç, Gelecek Partisine mi katılıyor? Selçuk Özdağ'dan açıklama geldi
Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısı geçen yıla oranla 3 kattan fazla arttı
Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısı geçen yıla oranla 3 kattan fazla arttı
Çeşme’de nüfus 1 milyonu aştı plajlardaki kalabalık havadan görüntülendi
Çeşme’de nüfus 1 milyonu aştı plajlardaki kalabalık havadan görüntülendi
Fuar devi CNR iflas bayrağını çekti! 50'den fazla sektör etkilenecek
Fuar devi CNR iflas bayrağını çekti! 50'den fazla sektör etkilenecek
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar'ına araç giriş yasağı
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar'ına araç giriş yasağı
Hulusi Akar: Şehitlerin kanının yerde kalmaması için mücadeleye devam
Hulusi Akar: Şehitlerin kanının yerde kalmaması için mücadeleye devam
Kılıçdaroğlu söyledi Karamollaoğlu destek çıktı: İktidardaki arkadaşlarımız amin demeli
Kılıçdaroğlu söyledi Karamollaoğlu destek çıktı: İktidardaki arkadaşlarımız amin demeli
Isparta'da sabah dükkana gelince şaşkına döndü! O halde görünce ekiplere haber verdi
Isparta'da sabah dükkana gelince şaşkına döndü! O halde görünce ekiplere haber verdi
Şükür namazı nasıl kılınır Diyanet kaç rekat kadınlar da kılabilir mi?
Şükür namazı nasıl kılınır Diyanet kaç rekat kadınlar da kılabilir mi?
ABD'den Türkiye'ye kınama: Kışkırtıcı, kabul edilemez
ABD'den Türkiye'ye kınama: Kışkırtıcı, kabul edilemez