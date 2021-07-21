BIST 1.352
DOLAR 8,59
EURO 10,11
ALTIN 496,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar'ına araç giriş yasağı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar'ına araç giriş yasağı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı, ziyaretçiler göl çevresine elektrikli araçlarla ulaşıyor.

Abone ol

Beyaz kumsalın ve turkuaz rengi suyun en iyi gözlendiği alan olan gölün Beyaz Adalar kısmının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Salda Gölü'nü koruma çalışmaları kapsamında otopark alanı yaklaşık 2 kilometre ileriye taşındı.

Doğa harikası gölü görmek isteyen ziyaretçiler, araçlarını Salda köyü girişinde oluşturulan otopark alanına bırakıp, görevliler tarafından elektrikli küçük tekerlekli araçlarla göl yakınına ulaştırılıyor.


Öte yandan bayramı fırsat bilip Salda'ya gelen ziyaretçiler, elektrikli araçlara ilgi gösterdi. "Gara tren" adı verilen 45 kişi kapasiteli elektrikli araç sayısının ziyaretçi ilgisinden dolayı artırılacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hulusi Akar: Şehitlerin kanının yerde kalmaması için mücadeleye devam
Hulusi Akar: Şehitlerin kanının yerde kalmaması için mücadeleye devam
Kılıçdaroğlu söyledi Karamollaoğlu destek çıktı: İktidardaki arkadaşlarımız amin demeli
Kılıçdaroğlu söyledi Karamollaoğlu destek çıktı: İktidardaki arkadaşlarımız amin demeli
Şükür namazı nasıl kılınır Diyanet kaç rekat kadınlar da kılabilir mi?
Şükür namazı nasıl kılınır Diyanet kaç rekat kadınlar da kılabilir mi?
ABD'den Türkiye'ye kınama: Kışkırtıcı, kabul edilemez
ABD'den Türkiye'ye kınama: Kışkırtıcı, kabul edilemez
Ücretsiz olduğu duyan akın etti! Zonguldak'ta metrelerce kuyruk oluştu
Ücretsiz olduğu duyan akın etti! Zonguldak'ta metrelerce kuyruk oluştu
Kavurma tarifi dana kavurma sebzeli domatesli nasıl yapılır?
Kavurma tarifi dana kavurma sebzeli domatesli nasıl yapılır?
Bakan Varank: Türkiye'nin ilk lisanslı Antep fıstığı deposunu Gaziantep'e kazandırık"
Bakan Varank: Türkiye'nin ilk lisanslı Antep fıstığı deposunu Gaziantep'e kazandırık"
Bursa İnegöl'de etler bozulmasın diye arabasında bulduğu teknik görenleri hayrete düşürdü
Bursa İnegöl'de etler bozulmasın diye arabasında bulduğu teknik görenleri hayrete düşürdü
Avrupa şampiyonu milli sporcu Resul Küçük'ten acı haber! Evine girenler şok oldu
Avrupa şampiyonu milli sporcu Resul Küçük'ten acı haber! Evine girenler şok oldu
Amerikan vakfının fonladığı Türkiye'deki medya kuruluşları! Ruşen Çakır, 140 journos...
Amerikan vakfının fonladığı Türkiye'deki medya kuruluşları! Ruşen Çakır, 140 journos...