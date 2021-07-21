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Avrupa şampiyonu milli sporcu Resul Küçük'ten acı haber! Evine girenler şok oldu

Avrupa şampiyonu milli sporcu Resul Küçük'ten acı haber! Evine girenler şok oldu

Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, Bursa'daki evinde ölü bulundu. Cenazesi Trabzon'a gönderilen Küçük'ü, sevenleri son yolculuğuna uğurladı.

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Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Resul Küçük 65 kilogramda şampiyon olmuş, 20 ülkeden 183 boksörün arasından da 'Avrupa'nın En İyi Boksörü' ödülünü alarak isminden söz ettirmişti. Bursa’da evinde ölü bulunan eski Avrupa boks şampiyonu milli boksör Resul Küçük'ün (27) acı haberini, bir dönem lisanlı olarak sporculuk yaptığı Bursaspor ve Türkiye Boks Federasyonu sosyal medyadan duyurdu.

Olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Bursaspor, "Bir dönem kulübümüzde de boks yapan eski Avrupa Şampiyonu Resul Küçük'ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.


"Boks camiasına başsağlığı diliyoruz"
Türkiye Boks Federasyonu ise "Eski Üst Minikler Avrupa Şampiyonu Milli Sporcumuz Resul Küçük'ün vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve boks camiasına başsağlığı diliyoruz." paylaşımını yaptı. 

Genç sporcu, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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