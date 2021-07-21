Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kardeşi vefat eden Alişan'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Görüşmede, Selçuk Tektaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce koronavirüs tedavisi görmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Gece saatlerinde durumu ağırlaşan Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selçuk Tektaş'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak.