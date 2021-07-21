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Afganistan'da Taliban ateşkes teklifini geri çekti

Afganistan'da Taliban ateşkes teklifini geri çekti

Taliban, Kurban Bayramı boyunca kendilerini savunmak için savaşacaklarını ve resmi bir ateşkes ilan etmekten vazgeçtiklerini açıkladı.

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Taliban'ın Afganistan genelinde saldırıları devam ederken, bir süre önce yaptığı ateşkes teklifini geri çektiği öğrenildi.

Kurban Bayramı boyunca kendilerini savunmak için savaşacaklarını açıklayan Taliban sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada "Bayram sırasında savunma durumunda olduğumuzu doğrulayabilirim" dedi.

Taliban'ın açıklaması, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Taliban'ın "barış için hiçbir istekleri ve niyetleri olmadığını kanıtladığını" söylemesinin ardından geldi.

Gani ve beraberindekiler, bayram namazı kıldıkları esnada cumhurbaşkanlığı sarayının çevresine roket atışları yapılmıştı.

Afgan hükümeti, saldırıları Taliban'ın yaptığını öne sürmüştü.

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