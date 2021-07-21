Ünlü eşarp markası Armine krize girdi, konkordato istedi

Bursa ve İstanbul’daki üretim merkezlerinde toplam 640 kişi istihdam edilen Armine bu yıl başında mali açıdan zora girdi

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Ünlü Eşarp markası Armine’nin yolculuğu 1994 yılında başlıyor. Kamer tekstil olarak başlayan yolculuk bugün Armine Giyim sanayi A.Ş. devam ediyor.

Armine bugün hem marka hem de şirket ünvanı. Yönetim kurulu Başkanlığı’nı Mehmet Dursun’un yaptığı Armine Giyim artık sadece bir eşarp markası değil. Aynı zamanda kadın hazır giyim markası. Eşarp ve şal dışında kadın giyim konusunda oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Eşarp konusunda oldukça bilinen bir marka haline gelen Armine, muhafazakar kesimin tercih ettiği bir hazır giyim markası oldu. Bursa ve İstanbul’daki üretim merkezlerinde toplam 640 kişi istihdam ediliyor. 2011 yılından bu yana da mağazalaşma adımları atan şirketin bugün 53 mağazası bulunuyor. İşte bu şirket Para Dergisi'nde yer alan habere göre bu yıl başında mali açıdan zora girmiş.

Şirketin sahibi Mehmet Dursun da İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulunmuştu. Öğrendiğimize göre Armine Giyim’in borcu 255 milyon TL imiş.

Dursun, aynı zamanda diğer şirketi Bürde Konfeksiyon San. Ve Tic. AŞ için de konkordato talebinde bulunmuş. Bu şirketin de borcu 150 milyon TL olduğu söyleniyor.Yani toplamda 400 milyon TL’lik bir borç söz konusu.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti Şubat ayında ilk etapta 3 aylık geçici mühlet kararı vermişti. Mahkeme heyeti 26 Haziran 2021 tarihinde her iki şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı vermiş. Bu karar şu anlama geliyor. Armine Giyim ve Bürde Konfeksiyon en az 1 yıl mahkeme korumasına girmiş oluyor. Bu

süreçte alacaklı şirketlerin ve bankaların icra takipleri yapılamıyor.

Şirket konkordato komiserlerinin denetim ve yönetiminde faaliyetlerini sürdürüyor. Umarız Armine konkordato sürecini iyi değerlendirir ve tekrar sağlıklı bir mali yapıya kavuşur...



