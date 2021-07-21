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Ardahan Üniversite'sinde Rektör Mehmet Biber'e 10 ayrı görev

Ardahan Üniversite'sinde Rektör Mehmet Biber'e 10 ayrı görev

Bir yandan işsizliğe ve akademik kadro bekleyen gençlere rağmen üniversiteler akademik personel yetersizliğini gerekçe göstererek rektörler aynı anda farklı görevler almaya devam ediyor.

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Devlet ve kamu üniversitelerinin büyük bir kısmında akademik personel yetersizliği öne çıkarken Ardahan Üniversitesi'nde rektörlük yapan Prof. Dr. Mehmet Biber'in aynı üniversitede 9 farklı görevinin daha olduğu öğrenildi.

Rektörlük dahil 10 görev

Prof.Dr. Biber, rektörlük görevinin dışında; “Üniversite Yönetim Kurulu Başkanı, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar ile Teknokent Koordinatörü, Kurumsal Yazılı Koordinatörü, Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi Ardahan İl Koordinatörü, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ardahan İl Koordinatörü, Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Dilek/Öneri/Şikayet Sorumlusu” olarak görev yapıyor.

Sadece rektörlük maaşı alıyorum

Sözcü'ye konuşan Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, söz konusu görevlerinden ötürü herhangi bir ücret almadığını ve almasının da mümkün olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Biber, bu görevlerin birçoğunun rektör olarak alt görevleri olduğunu anlatarak şunları söyledi:

‘Üniversitelerde görevlendirildiğin her kurul, her komisyon için ücret alamazsın. Sadece benim değil, rektör yardımcılarının da dekanlarımızın da benim gibi birçok alt görevleri, komisyon ya da kurul üyelikleri var. Rektörlük görevimle birlikte Sağlık Bilimleri Dekanlığını bizzat ben yürütüyorum. Bu tür atamalar genelde kadro ve personel yetersizliği sonrasında yapılıyor.”

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