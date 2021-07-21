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ABD Başkanı Biden'dan Kurban Bayramı mesajı

ABD Başkanı Biden'dan Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti

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Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, mesajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken bayram geleneği ve hac ritüellerinin bu yıl özel bir anlamının olduğunu belirterek, ABD halkının, Müslüman ülkeler de dahil dünyadaki ihtiyaç sahibi ülkelere yarım milyardan fazla aşı bağışladığını bildirdi.

Biden, her kesimden ve dünyanın her köşesinden insanları bir araya getiren haccın aynı zamanda İslam'ın eşitliğe bağlılığını ve İbrahimi inançların ortak köklerini hatırlattığına işaret ederek, "İnşallah binlerce Müslüman Amerikalı, gelecek yıl hac ziyareti yapmak isteyenler arasında yer alacak" görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Biden, mesajını, "Jill ve ben, dünyanın her yerinde Kurban Bayramı'nı kutlayanlara en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Amerikan halkı adına, kutlayan herkese güvenli ve harika bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun"ifadeleriyle sonlandırdı.

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