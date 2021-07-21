Selçuk Tektaş eşi Merve Tektaş kimdir kaç yaşında? Selçuk Tektaş çocukları

Bir aydır koronavirüs tedavisi gören ve entübe durumda olan kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Alişan aynı zamanda menajeri olan kardeşinin ölüm haberini canımın yarısı gitti diyerek duyurdu. Bu üzen haberin ardından Selçuk Tektaş merak konusu oldu. Peki kimdir Selçuk Tektaş, kaç yaşında, eşi ve çocukları kimdir?

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Son zamanlarda zor günler geçiren şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın yoğun bakıma alınmasının ardından sevenlerinden dua istemişti. Yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti. Aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın hayatı merak konusu oldu. 41 yaşında olan Selçuk Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile nikah masasına oturmuştu. Tektaş'ın iki kızı dünyaya gelmişti.

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; 41 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın, paylaştığı mesajda "Çok inanmıştık. Dönecektin geri. Rabbim ailene sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk." ifadelerini kullandı.

Cenaze bugün: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazenin detaylarını Alişan, Instagram sayfasında paylaştı: "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır."

"KARDEŞİM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Alişan, geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü için duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." ifadelerini kullanmıştı

Selçuk Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile nikah masasına oturmuştu. Tektaş'ın iki kızı dünyaya gelmişti.