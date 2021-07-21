BIST 1.352
DOLAR 8,58
EURO 10,10
ALTIN 500,73
HABER /  POLİTİKA

KKTC hamlesini Rumlar Avrupa Birliği'ne şikayet etti Türkiye'den tepki

KKTC hamlesini Rumlar Avrupa Birliği'ne şikayet etti Türkiye'den tepki

Türkiye'nin KKTC'ye yönelik hamleleri ve kapalı Maraş'ın açılacağının açıklanması Rum kesiminde rahatsızlığa yol açtı. Rumlar AB'ye şikayette buludu. AB'den 'Kabul edilemez' tepkisine Türkiye açıklama yaptı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklamalarına tepki göstererek, "Borrell'in yaptığı açıklama AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yeniden açılmasına karar verilen Maraş'la ilgili açıklamasına yönelik soruya yazılı cevap verdi:

"Gerçeklerden kopuk"

"AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır."

"Açıklama GKRY ve Yunanistan’ın sözcülüğünü yapmaktan öteye geçmemektedir"

"Sırf AB dayanışması adına yapılan ve bizim için yok hükmündeki bu açıklama, AB içinde veto hakkını kötüye kullananan GKRY ve Yunanistan’ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmemektedir. AB’nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir."

"KKTC'nin Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tam"

"KKTC makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır. Bu kararlar Maraş’ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir."

"Ada’daki gerçekleri görmeye davet ediyoruz"

"Bu vesileyle AB’yi bir kez daha Ada’daki gerçekleri görmeye, ayrıca Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya davet ediyoruz."

KKTC'den de tepki gelmişti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Borrell'in Kıbrıs meselesiyle ilgili yaptığı açıklamaların son derece talihsiz olduğunu duyurmuştu:

"Borrell, konuşmasında, Kıbrıs Türklerini her zamanki gibi yok saymakta ve Maraş konusunda Türkiye'ye çağrıda bulunmaktadır. Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu ve kapalı Maraş’ta atılan adımların KKTC Devleti ve Hükümeti tarafından atılmakta olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar vardır. Bu konuda genelde uluslararası toplumun özelde ise AB'nin muhatabı sadece KKTC'dir."

Ne olmuştu?

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesine mektup göndereceği açıklandı.

Borrell, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında bir açıklama yayınladı. Erdoğan ve Tatar'ın Maraş ile ilgili açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirten Borrell, bunun “Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı ve kabul edilemez bir karar olduğunu” ifade etti.

Açıklamada “AB, uluslararası hukuka aykırı tek taraflı eylemlerden ve yeni provokasyonlardan kaçınılması gerekliliğinin bir kez daha altını çizmektedir” ifadeleri yer aldı.

İsrail de GKRY'ye destek verdi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Maraş'ın statüsüyle ilgili Türkiye'nin son dönemdeki tek taraflı adımlarını derin bir endişeyle takip ediyor. İsrail, GKRY'ye tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Erdoğan Barış Harekatı yıl dönümü törenlerine katıldı
Foto Galeri Erdoğan Barış Harekatı yıl dönümü törenlerine katıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çin'de sel felaketi: 12 kişi hayatını kaybetti
Çin'de sel felaketi: 12 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Havalimanı Avrupa'ya damga vurdu!
İstanbul Havalimanı Avrupa'ya damga vurdu!
Honda çip tedarikindeki problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek
Honda çip tedarikindeki problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek
CHP'li başkan Lütfü Savaş: Uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar
CHP'li başkan Lütfü Savaş: Uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Pegasus casus yazılımı şoku
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Pegasus casus yazılımı şoku
Rus trafik polisinin evinden altın kaplama tuvalet çıktı
Rus trafik polisinin evinden altın kaplama tuvalet çıktı
ABD ordusu Biden yönetiminde Somali'de Eş-Şebab'a yönelik ilk hava saldırısını düzenledi
ABD ordusu Biden yönetiminde Somali'de Eş-Şebab'a yönelik ilk hava saldırısını düzenledi
Trump'ın Yemin Töreni Komitesi Başkanı Barrack BAE için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlandı
Trump'ın Yemin Töreni Komitesi Başkanı Barrack BAE için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de gençlerle bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı 4 yaralı